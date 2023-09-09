تمكين السعوديات.. خطط واستراتيجيات طموحة تُثمر مساهمات عالية في التنمية الوطنية

وبالعودة إلى نسب التقدم التي أحرزتها المملكة في هذا المجال، استنادًا إلى البيانات والإحصاءات الحكومية، ومنها الهيئة العامة للإحصاء؛ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5%، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8%، متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسّطة والعليا 30% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2020، كما أظهرت المؤشراتُ ارتفاعَ نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02% بنهاية 2020.