تحت رعاية أمين العاصمة المقدسة.. جمعية كهاتين تحتفي بيوم اليتيم العربي 2024

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" أمس بيوم اليتيم العربي 2024، الذي يأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية سنويًّا. ونيابة عن أمين العاصمة حضر المدير العام للجمعيات غير الربحية بأمانة العاصمة المقدسة، والمدير العام لفرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة، ونائب مدير تعليم مكة، وعددٌ من مديري ورؤساء الجهات الحكومية والخاصة، وعدد كثيف من أبناء المجتمع ومستفيدي الجمعية.
وبدأ الاحتفال بالمشاركة في فرحة الإفطار، وغرس قيمة العطاء والكرم لديهم، كما تضمنت فقرات الحفل تكريم عدد من الشركاء والجهات الداعمة للجمعية والرعاة للحفل.. وقد تم استعراض قصة كهاتين من خلال تقديم نماذج من الأيتام على المسرح، وإظهار مهاراتهم. أما الحضور من متحدثين ومقدمي برامج ولاعبي كرة قدم وأصحاب مشاريع ريادية فقد تم دعمهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن.
في المناسبة ذاتها تم توقيع 4 شراكات للجمعية، تضمنت شراكات تعليمية وصحية وتطوعية؛ لدعم أبناء الجمعية، ورفع قدراتهم.. وتم تكريم عدد من الأبناء المتفوقين وحافظين القرآن الكريم، وتقديم جائزة الأم المثالية.
وفي ختام الحفل تم تنظيم مسابقة ترفيهية للأيتام، وتوزيع عدد من الجوائز لهم ولأمهاتهم.
من جهته، أكد المدير العام للجمعية محمد بن علي آل مانع أن "هؤلاء الأبناء هم بناة المستقبل -بإذن الله-، وما قدمته الجمعية هو قليل من كثير يستحقونه. ونسأل الله أن يوفقنا إلى بذل المزيد من العطاء بما يسهم في بناء مجتمع حيوي؛ إذ ان اليتيم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي وفرت سبل الرعاية كافة له.. مقدمًا شكره وتقديره للشركات والمؤسسات الراعية للفعاليات، وداعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.