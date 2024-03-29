تحت رعاية أمين العاصمة المقدسة.. جمعية كهاتين تحتفي بيوم اليتيم العربي 2024

من جهته، أكد المدير العام للجمعية محمد بن علي آل مانع أن "هؤلاء الأبناء هم بناة المستقبل -بإذن الله-، وما قدمته الجمعية هو قليل من كثير يستحقونه. ونسأل الله أن يوفقنا إلى بذل المزيد من العطاء بما يسهم في بناء مجتمع حيوي؛ إذ ان اليتيم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي وفرت سبل الرعاية كافة له.. مقدمًا شكره وتقديره للشركات والمؤسسات الراعية للفعاليات، وداعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.