تعليم الرياض يدعو الطلبة للتسجيل في دوري "فيفا" و"روكيت ليغ"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن انطلاق النسخة الثالثة من دوري المدارس للرياضات الإلكترونية 2025، ودعت جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية إلى التسجيل والمشاركة في المنافسات.
ويستهدف الدوري طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويتضمن التنافس في لعبتَيْ "روكيت ليغ" وكرة القدم (فيفا)، ضمن ثلاث مراحل تُنظَّم تدريجيًا على مستوى المدارس، ثم إدارات التعليم، وأخيرًا على مستوى الوزارة.
وتبدأ المرحلة الأولى على مستوى المدرسة خلال الفترة من 13 إلى 26 ربيع الآخر 1447هـ، تليها المرحلة الثانية على مستوى إدارة التعليم من 15 إلى 14 جمادى الآخرة 1447هـ، على أن تُحدَّد مواعيد المرحلة الثالثة على مستوى الوزارة لاحقًا.
ويأتي إطلاق البطولة في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز الأنشطة اللاصفية وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التقنية والرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات المختصة لدعم المواهب الوطنية.