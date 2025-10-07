تعليم الرياض يدعو الطلبة للتسجيل في دوري "فيفا" و"روكيت ليغ"

وتبدأ المرحلة الأولى على مستوى المدرسة خلال الفترة من 13 إلى 26 ربيع الآخر 1447هـ، تليها المرحلة الثانية على مستوى إدارة التعليم من 15 إلى 14 جمادى الآخرة 1447هـ، على أن تُحدَّد مواعيد المرحلة الثالثة على مستوى الوزارة لاحقًا.