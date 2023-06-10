خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

وقال: "إن استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذي يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين؛ تأتي تأكيدًا على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة التي يُكِنّها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لإخوانه من الشعب الفلسطيني، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء منهم، تقديرًا لهم ولمكانتهم في نفسه؛ مؤكدًا أن هذا سيكون له أبلغ الأثر في نفوسهم، وتخفيفًا لجراحهم، ومواساةً لمعاناتهم لا سيما ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.