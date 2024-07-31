"الزعاق": الخميس غرة شهر أغسطس وهو آخر أشهُر الحر اللاهب.. وهذه حكاية تسميته

وأوضح الزعاق أن شهر أغسطس هو أحد الأشهُر السبعة التي تحتوي على 31 يومًا، وسمي بهذا نسبة إلى القائد الروماني أغسطس؛ لأنه أحدث إصلاحات في دولته، ويُسمى بالعراق وبلاد الشام "آب"، وهو كلمة سريانية مأخوذة من أصلها العربي، وتعني الفاكهة الناضجة. وآب بالبابلية تعني الحر اللاهب.