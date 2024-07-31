"الزعاق": الخميس غرة شهر أغسطس وهو آخر أشهُر الحر اللاهب.. وهذه حكاية تسميته

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن اليوم الخميس غرة شهر أغسطس، وهو آخر أشهُر الحر اللاهب، وهذه حكايته من التسمية إلى التوقع.
وأوضح الزعاق أن شهر أغسطس هو أحد الأشهُر السبعة التي تحتوي على 31 يومًا، وسمي بهذا نسبة إلى القائد الروماني أغسطس؛ لأنه أحدث إصلاحات في دولته، ويُسمى بالعراق وبلاد الشام "آب"، وهو كلمة سريانية مأخوذة من أصلها العربي، وتعني الفاكهة الناضجة. وآب بالبابلية تعني الحر اللاهب.
وقال إن أول عشرة من آب يذوب المسمار على الباب، وثاني عشرة من آب تقل الأعناب، وآخر عشرة من آب ينفتح للشتاء الأبواب.