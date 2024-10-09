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نوباته ليست خطيرة.. "اضطراب الهلع" وكيف يمكن مواجهتها في روشتة "فهد الطبية"

هجمات مفاجئة بشكل منتظم وغالبًا بدون سبب واضح وتستمر بين 5 لـ20 دقيقة
نوباته ليست خطيرة.. "اضطراب الهلع" وكيف يمكن مواجهتها في روشتة "فهد الطبية"
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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن الجميع قد يشعر بالخوف أو الهلع في أوقات معينة، كاستجابة طبيعية للمواقف؛ لكن في حالات اضطراب نوبات الهلع يصاب الشخص بهجمات مفاجئة من الذعر بشكل منتظم، وغالبًا بدون سبب واضح، وتستمر معظمها ما بين 5 إلى 20 دقيقة أو أكثر.

وأضافت المدينة عضو تجمع الرياض الصحي الثاني أن نوبات الهلع ليست خطيرة؛ لكن لا بد من مراجعة الطبيب للمساعدة في حال الإصابة بها.

ونصحت باتباع عدد من الإرشادات في مواجهة النوبات أبرزها عدم المقاومة، وبقاء المصاب في مكانه قدر الإمكان، والتنفس ببطء وعمق، والتأكد من أنها نوبة ستمر، ولا تهدد الحياة، والتركيز على فكرة إيجابية مريحة.

مدينة الملك فهد الطبية
اضطراب الهلع

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