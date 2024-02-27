"السديس": حريصون على التكامل مع "إمارة المدينة" لإبراز رسالة المسجد النبوي الوسطية للعالم

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ؛ أنه وجد كل الدعم والتشجيع من لدن الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة؛ لتعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية ومختلف الجهات العاملة بالمسجد النّبوي، وتعضيد الأدوار التكاملية؛ لإبراز رسالة الدين الوسطي، وترسيخ صورة ومكانة المملكة العربية السعودية في أذهان العالم.
وقال رئيس الشؤون الدينية إن اهتمام أمير منطقة المدينة المنورة؛ لخدمة زائري المسجد النبوي، خصوصًا الجانب الديني، والشأن الإيماني، والتعبدي، والروحي ؛ ليس بمستغرب؛ كون ولاة أمر هذه البلاد المباركة يولون خدمة الحرمين وقاصديهما أولوية مطلقة .
وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً: "لقد أطلعت سمو أمير منطقة المدينة المنورة؛، على ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك ؛ وأكدت لسموه الكريم حرص رئاسة الشؤون الدينية على استثمار القوة الدينية للمسجد النبوي بهدف "إيصال هدايات المسجد النبوي ورحماته وبركاته" للعالم.
وأردف: "أصالة عن نفسي، ونيابةً عن إخواني أئمة ومؤذني ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛ قدمت لسموه الكريم خالص الشكر والتقدير والعرفان، على حرصه واهتمامه بخدمة المسجد النبوي، حيث أتاح الفرصة للقائنا، والاطلاع على العديد من المهام والمسؤوليات، والمنجزات، والمكتسبات لرئاسة الشؤون الدينية".
وقدم رئيس الشؤون الدينية الشكر والتقدير لولاة أمر هذه البلاد ؛ حفظهم الله، على دعمهم ورعايتهم؛ للحرمين الشريفين، واهتمامهم بما يُقدم فيهما، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلّغنا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة، وأزمنةً مديدة، وبلادنا، وولاة أمرنا، والمسلمون، في خير وصحة وحياة سعيدة.