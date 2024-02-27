"السديس": حريصون على التكامل مع "إمارة المدينة" لإبراز رسالة المسجد النبوي الوسطية للعالم

وقدم رئيس الشؤون الدينية الشكر والتقدير لولاة أمر هذه البلاد ؛ حفظهم الله، على دعمهم ورعايتهم؛ للحرمين الشريفين، واهتمامهم بما يُقدم فيهما، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلّغنا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة، وأزمنةً مديدة، وبلادنا، وولاة أمرنا، والمسلمون، في خير وصحة وحياة سعيدة.