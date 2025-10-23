أمير القصيم يكرّم المواطن الحربي بعد موقفه البطولي مع "السيارة المشتعلة"

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة، المواطن مشعل الحربي، تقديراً لموقفه البطولي في التعامل مع سيارة اشتعلت بها النيران، مما أسهم – بفضل الله – في تفادي مخاطر كبيرة وحماية الأرواح والممتلكات بمركز القوارة.
وأشاد أمير منطقة القصيم بما قام به المواطن مشعل الحربي من شجاعة وإقدام ومسؤولية عالية، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل يجسد القيم الأصيلة والمواقف المشرفة التي يتحلى بها أبناء الوطن، في تقديم العون والمبادرة إلى فعل الخير دون تردد، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تعكس روح التضامن والتكاتف التي تميز المجتمع السعودي.
وقال سموه: «إننا نفخر ونعتز بأبناء الوطن الأوفياء الذين يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام، ويُظهرون حرصهم على سلامة الآخرين، ويؤكدون أن المواطن هو رجل الأمن الأول في حماية مجتمعه ووطنه».
من جانبه، عبّر المواطن مشعل الحربي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما قام به واجب وطني وإنساني نابع من حرصه على سلامة الآخرين، داعيًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه من كل مكروه.