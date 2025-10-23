أمير القصيم يكرّم المواطن الحربي بعد موقفه البطولي مع "السيارة المشتعلة"

وأشاد أمير منطقة القصيم بما قام به المواطن مشعل الحربي من شجاعة وإقدام ومسؤولية عالية، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل يجسد القيم الأصيلة والمواقف المشرفة التي يتحلى بها أبناء الوطن، في تقديم العون والمبادرة إلى فعل الخير دون تردد، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تعكس روح التضامن والتكاتف التي تميز المجتمع السعودي.