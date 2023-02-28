"السويلم": نجاح "مياسم" امتدادٌ لنجاحات "إتقان".. ومزاداتنا ثرية بالمنتجات الفريدة

أكد عبدالعزيز بن سعد السويلم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتقان العقارية للإعلام والاتصال المؤسسي، أن نجاح مزاد مياسم العلني الذي اختُتم اليوم، وتم خلاله بيع 10 منتجات عقارية في العاصمة الرياض متعددة الاستخدامات، تتنوع بين أراضٍ سكنية وتجارية، هو امتداد للنجاحات التي حققتها الشركة في ضوء ثقة عملائها وجهود الإدارة العامة بالشركة ومنسوبيها كافة.