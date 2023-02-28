"السويلم": نجاح "مياسم" امتدادٌ لنجاحات "إتقان".. ومزاداتنا ثرية بالمنتجات الفريدة
أكد عبدالعزيز بن سعد السويلم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتقان العقارية للإعلام والاتصال المؤسسي، أن نجاح مزاد مياسم العلني الذي اختُتم اليوم، وتم خلاله بيع 10 منتجات عقارية في العاصمة الرياض متعددة الاستخدامات، تتنوع بين أراضٍ سكنية وتجارية، هو امتداد للنجاحات التي حققتها الشركة في ضوء ثقة عملائها وجهود الإدارة العامة بالشركة ومنسوبيها كافة.
وبيّن "السويلم" عبر مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" خلال تغطيتها مراسم مزاد مياسم الذي أُقيم اليوم بفندق هوليداي إن بالرياض، أن إتقان خاضت تجارب ثرية، وحققت نجاحات من خلال البيع المباشر وإدارة المزادات الإلكترونية، بطرق احترافية، وتوظيف أحدث التقنيات المتطورة.
ونبَّه "السويلم" إلى أن "إتقان" ستقيم خلال الأيام المقبلة المزاد السابع عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي لمنتجات عقارية في مكة وجدة والرياض، ستثري القطاع العقاري، إلى جانب مزاد ثمار المدينة الذي ينفَّذ على مرحلتين لبيع منتجات عقارية فريدة، وذات عوائد استثمارية كبيرة.
ونوه "السويلم" في ختام تصريحه بأن مما يميز مزادات شركة إتقان العقارية تنوُّع المنتجات العقارية المعروضة، وجاهزيتها، بمناطق متفرقة بالسعودية، تشهد حراكًا تطوُّريًّا في ضوء الرؤية، إلى جانب تميُّز المعروضات بجني الأرباح والعوائد في المدن النابضة بالحراك الاقتصادي والسياحي ونشاط بيع المنتجات السكنية والتجارية اتساقًا مع مشاريع وبرامج رؤية 2030.