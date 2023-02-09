هل تودّ معرفة كيفية صناعة الأصباغ الطبيعية؟ المتحف الوطني يعلن عن أنشطته في فبراير

وتأتي الفعاليات ضمن البرامج التي ينظمها المتحف الوطني، مستهدفًا مختلف شرائح المجتمع عبر الأنشطة التفاعلية؛ ومنها: العروض الحية، وورش العمل، والجلسات الحوارية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالمناسبات الوطنية، وذلك بهدف توفير محتوى ثقافي جذاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة.