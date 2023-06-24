شراكات "أكاديمية طويق" تؤسس لجيل سعودي من المخترعين والمبتكرين

وأدركت أكاديمية طويق حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، واستشعر مسؤولوها ملامح دورهم في التأسيس لعصر جديد، عنوانه تعزيز التقنيات ونشر العلوم الحديثة؛ وهو ما يفسر قيام الأكاديمية بعقد أكثر من 60 شراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، مثل أبل ومايكروسوفت وقوقل، والعديد من الشركات التقنية حول العالم.. بعض هذه الشراكات تستهدف تدريب الشباب السعودي على أحدث البرامج العلمية، والتقنيات الحديثة التي ظهرت في العالم، والسماح لهم بالاطلاع على آخر الاختراعات والابتكارات، ومساعدتهم في تطوير الأفكار والاقتراحات، التي تؤدي إلى تحويل براءات الاختراع إلى منتجات تباع في الأسواق، وتُدِر دخلًا كبيرًا على أصحابها.