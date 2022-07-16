"ابتسام الثبيتي" بطلة وشقيقة بطل تروي لـ"سبق" تجربتها مع "الحج والتطوُّع"

وأشارت إلى أنها لم تشعر بالرتابة والملل والتعب، بل كانت سعيدة، والفرح والابتسامة يعلوان محياها وهي تقدم مساعدتها، وتقف مع النساء داخل المخيم، وقالت: كنتُ أرى شقيقي الشهيد "عبدالله" في عيونهن، وكنت أشاهدهُ بينهن.. ولو كتب الله له الحياة لكان قد شكرني، وساهم ووقف معي، وساندني على حُب ورضا الله ثم ولاة الأمر -أعزهم الله-. مستذكرةً ما قاله لها شقيقها قبل استشهاده بيومين: "أنا بأروح وما أدري أعيش أو أموت.. لكن -وأنا أخوك- اطلبي الله لي الاستشهاد؛ فإني والله ما أبي أرجع للدوام بالمنطقة الشرقية وأنا ما أبعدت العدو عن حدودنا". واصفةً شقيقها بالشجاع والشهم، الذي تعلم أصولهما من والدهما "عابد عبدالله الثبيتي" -رحمهُ الله- الذي دائمًا ما كان ينصحهُ بقوله: "لا تطعن أحدًا في عرضه، وإن الوطن مثل العِرض، إذا خُدش خُدشت لحانا عليه".