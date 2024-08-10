محليات

3 مخالفين هرّبوا 440 كجم قات بعسير.. فسقطوا في قبضة حرس الحدود

تم استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
3 مخالفين هرّبوا 440 كجم قات بعسير.. فسقطوا في قبضة حرس الحدود

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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القات المخدر
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