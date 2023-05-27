25 مليون ريال لأكثر من 162 ألف متبرع.. الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتواصل

قارب إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" الـ 25 مليون ريال حالياً، بإجمالي 162353 متبرعاً.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم، والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.