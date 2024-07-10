محليات

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 285 كجم قات في الدائر والعارضة

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 285 كجم قات في الدائر والعارضة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (165) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي واقعة أخرى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (120) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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