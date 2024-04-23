تحظر التمييز الوظيفي وتعزز حقوقهم.. جوانب من اللائحة التنفيذية لنظام حقوق "ذوي الإعاقة"

وتُلزِم اللائحةُ الجهات المعنية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ كتوفير تدابير تكفل ممارسة حقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أم مدعىً عليهم، على أساس من المساواة مع الآخرين وتأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل معهم في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام؛ على أن يكون من بينهم مترجمو لغة إشارة وخبراء للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، وتطبيق إمكانية الوصول إلى المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون، وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين وتدريب الكوادر العاملة في القطاع؛ بمن فيهم القضاة وموظفو النيابة العامة والمحامون وموظفو الشرطة وموظفو السجون؛ على طرق التواصل الفعال معهم.