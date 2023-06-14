جامعة حائل تعقد مجلسها التاسع.. وتعتمد تقويمها الأكاديمي للعام المقبل

أعلنت جامعة حائل، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على تويتر، عن موضوعات الجلسة التاسعة لمجلسها للعام الجامعي 1444هـ، والذي ترأسه رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف نيابة عن وزير التعليم رئيـس مجلـس جامعة حائل.
وأقر المجلس الموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي للعام المقبل 1445هـ، فيما لم توضّح التغريدة تغييراً على النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ، مما يعني بقاء النظام الدراسي بالجامعة بنظام الثلاثة فصول دراسية، والذي اعتمدته في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة، في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١.
ووافق المجلس في جلسته التاسعة اليوم، على خطة القبول السنوي للعام المقبل، والموافقة على تعيين عدد من المحاضرين من منسوبي الجامعة على درجة "أستاذ مساعد".
وأقر المجلس الموافقة على تشكيل المجلس العلمي، والموافقة على تعيين عدد من المعيدين من منسوبي الجامعة على درجة "محاضر"، وكذلك الموافقة على عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المبتعثين.