جامعة حائل تعقد مجلسها التاسع.. وتعتمد تقويمها الأكاديمي للعام المقبل

وأقر المجلس الموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي للعام المقبل 1445هـ، فيما لم توضّح التغريدة تغييراً على النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ، مما يعني بقاء النظام الدراسي بالجامعة بنظام الثلاثة فصول دراسية، والذي اعتمدته في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة، في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١.