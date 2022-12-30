"إغاثي الملك سلمان" يُنفِّذ برامج إنسانية في اليمن وأخرى لخدمة اللاجئين في لبنان

قدَّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 529 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني، خلال شهر نوفمبر 2022 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 1.917 خدمة، وبلغت نسبة الذكور 68%، ونسبة الإناث 32%، بينما شكَّلت نسبة النازحين 7% والمقيمين 93% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 172 مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، واستفاد منها 357 مريضًا.
كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.610 مستفيدين خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 667 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 293 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 75 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 597 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 5 مرضى، وعيادة الأطفال 272 طفلاً، وقسم التوليد 3 مرضى، فيما صرفت الأدوية لـ 1.204 مرضى، واستفاد من قسم الأشعة 82 شخصًا، وأُجري 281 فحصًا مخبريًّا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 2.019 مراجعًا.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 573 فردًا، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.
وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اختُتمت أمس في عدن الدورة التدريبية الخاصة بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سُبل العيش للسكان المتضررين من النزاع وفيروس كورونا، الذي تُنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن.
واستفاد من الدورة 16 مدربًا ومدربة من الأخصائيين الزراعيين من محافظة أبين؛ إذ تلقوا مهارات تدريب وإرشاد المزارعين وتنمية قدراتهم بمجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في منطقة البقاع الأوسط بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.
ووزع المركز أمس 1.794 قسيمة شرائية، تُمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1.794 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.