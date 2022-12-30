"إغاثي الملك سلمان" يُنفِّذ برامج إنسانية في اليمن وأخرى لخدمة اللاجئين في لبنان

وراجع عيادة الطوارئ 667 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 293 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 75 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 597 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 5 مرضى، وعيادة الأطفال 272 طفلاً، وقسم التوليد 3 مرضى، فيما صرفت الأدوية لـ 1.204 مرضى، واستفاد من قسم الأشعة 82 شخصًا، وأُجري 281 فحصًا مخبريًّا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 2.019 مراجعًا.