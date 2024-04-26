الأرقام تتحدث.. رؤية 2030 تحقق نمواً للأنشطة غير النفطية وانخفاضاً للبطالة

حمل التقرير السنوي لرؤية 2030 أرقاماً تاريخية سجّلتها الأنشطة غير النفطية، حيث شاركت بما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وهذا يعد نجاحاً كبيراً تحقّق بفضل الله أولاً، ثم بالإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة في كل القطاعات، خاصة قطاعَي الصناعة والعمل، وما يتصل بهما من الأنشطة التي تُمثّل رافداً مهماً للميزانية المحلية.