أمير المدينة المنورة يُكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة العمران لتصميم المساجد في نسختها الثانية

وخلال الحفل شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن شركة المساجد المتكاملة، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة شعبة عمارة المساجد في الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور محسن القرني، كلمة أكد فيها أن الجائزة تأتي بهدف تحفيز طلاب وطالبات العمارة والتصميم الداخلي في الجامعات السعودية، لتصميم المساجد والتعرف على الاشتراطات التخطيطية والتصميمية مما يؤهلهم للعمل بهذه النوعية من المشروعات بعد التخرج، وتشجيع طلاب الجامعات معماري المستقبل لإعداد تصاميم متميزة يمكن تنفيذها في ظل ما يُمثله المسجد من أهمية بوصفه مكانًا للعبادة وعنصرًا حضاريًا في عمران مدن العالم الإسلامي.