أمير المدينة المنورة يُكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة العمران لتصميم المساجد في نسختها الثانية

كرّم الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة العمران لتصميم المساجد في نسختها الثانية، التي نظمتها الجمعية السعودية لعلوم العمران، بمقر غرفة المدينة.
واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على أجنحة المعرض الذي يستعرض المشروعات الفائزة في المسابقة، بالإضافة إلى المشروعات المشاركة من الكليات ذات العلاقة ويُبرز المعرض جانبًا من الأفكار وجهود المتنافسين المشاركين في المسابقة.
وخلال الحفل شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن شركة المساجد المتكاملة، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة شعبة عمارة المساجد في الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور محسن القرني، كلمة أكد فيها أن الجائزة تأتي بهدف تحفيز طلاب وطالبات العمارة والتصميم الداخلي في الجامعات السعودية، لتصميم المساجد والتعرف على الاشتراطات التخطيطية والتصميمية مما يؤهلهم للعمل بهذه النوعية من المشروعات بعد التخرج، وتشجيع طلاب الجامعات معماري المستقبل لإعداد تصاميم متميزة يمكن تنفيذها في ظل ما يُمثله المسجد من أهمية بوصفه مكانًا للعبادة وعنصرًا حضاريًا في عمران مدن العالم الإسلامي.
وأشار القرني إلى أن المسابقة بنسختها الثانية التي نُظمت بمشاركة شركة المساجد المتكاملة التابعة لوقف إبراهيم السبيعي، وحُدد مشروع المسابقة لتصميم مسجد حي سكني في المدينة المنورة، فقد شارك فيها عددٌ من كليات العمارة والتخطيط في الجامعات السعودية، وتم استقبال (38) مشروعًا، وجرى تحكيم المشروعات عبر لجنة متخصصة بمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
إثر ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي، كلمةً استعرض خلالها مستهدفات الجمعية من تأسيس شعبة عمارة المساجد، التي تشمل تفعيل دور المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية للمشاركة في العناية بالمساجد, وتشجيع إعداد الدراسات والأبحاث التي تُسهم في الارتقاء بعمارة المساجد وتوفير استهلاك الطاقة والاستدامة، وتبني مسابقات وجوائز معمارية خاصة بتصميم المساجد على المستوى الوطني.
وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على حفل تكريم الفائزين في مسابقة جائزة العمران لتصميم المساجد, ودعم الجمعيات العلمية والخيرية المعنية بالإسهام في تطوير وتصميم المساجد وعمارتها.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، عمداء الكليات المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والرعاة والجهات المشاركة في المسابقة والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.