"فيصل بن خالد" يوجه أمانة الحدود الشمالية بتكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من إلتزامها بمعايير النظافة، ومراقبة مصادر اللحوم والخضار.