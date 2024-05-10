محليات

"فيصل بن خالد" يوجه أمانة الحدود الشمالية بتكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات

للتأكد من معايير النظافة ومراقبة مصادر اللحوم والخضار لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين
الفرق الرقابية تباشر الجولات الميدانية على المطاعم
الفرق الرقابية تباشر الجولات الميدانية على المطاعم

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من إلتزامها بمعايير النظافة، ومراقبة مصادر اللحوم والخضار.

ويأتي ذلك حرصاً من سموّه على سلامة المواطنين والمقيمين، مشدداً في توجيه عاجل لأمانة المنطقة على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية.

وقد بدأت، مساء اليوم، الفرق الرقابية في أمانة المنطقة الجولات الميدانية على المطاعم في المنطقة؛ لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.

أمير منطقة الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
الرقابة الصحية
المطاعم
الخضار
اللحوم
البوفيهات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org