أكتوبر المقبل.. "ارتقاء" تطلق ملتقى التحول الرقمي للقطاع غير الربحي برعاية أمير الشرقية

وسيستعرض الملتقى أبرز وأهم الممارسات والتطبيقات في مجال التحول الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي، بحضور أبرز المختصين والمهتمين بهذا المجال، كما يشمل ورش عمل تخصصية، وأوراق عمل، ومعرضًا مصاحبًا، وهاكثون رقميًّا يُسهم في إطلاق مبادرات رقمية تعزز أعمال القطاع غير الربحي.