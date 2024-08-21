أكتوبر المقبل.. "ارتقاء" تطلق ملتقى التحول الرقمي للقطاع غير الربحي برعاية أمير الشرقية

برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"؛ تطلق الجمعية -بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية وبدعم متميز وشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- ملتقى التحول الرقمي للقطاع غير الربحي يوم 22 أكتوبر ولمدة يومين في معارض الظهران الدولية- إكسبو بمدينة الخبر.
ويهدف الملتقى إلى إبراز دور أهمية التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، والتوعية بأفضل الممارسات والنماذج النوعية لإلهام القطاع، والتشجيع على الإبداع والابتكار في المجال التقني.
وسيستعرض الملتقى أبرز وأهم الممارسات والتطبيقات في مجال التحول الرقمي لمنظمات القطاع غير الربحي، بحضور أبرز المختصين والمهتمين بهذا المجال، كما يشمل ورش عمل تخصصية، وأوراق عمل، ومعرضًا مصاحبًا، وهاكثون رقميًّا يُسهم في إطلاق مبادرات رقمية تعزز أعمال القطاع غير الربحي.