"العدل": إصدار 2.8 مليون وكالة إلكترونية خلال العام الجاري

وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار الوكالة عبر "ناجز" تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيرًا المراجعة والاعتماد.