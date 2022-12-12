"الحجرف" يؤكد دعم تطوير وتنمية العلاقات الخليجية التايلاندية

واستهل "الحجرف" اللقاء بتهنئة السفير بمناسبة اعتماده سفيرًا لبلاده في المملكة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، كما شهد اللقاء بحث آخر تطورات علاقات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة تايلاند، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.