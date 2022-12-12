"الحجرف" يؤكد دعم تطوير وتنمية العلاقات الخليجية التايلاندية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم كل السبل الكفيلة بتطوير وتنمية العلاقات الخليجية- التايلاندية؛ بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه، سفير مملكة تايلاند لدى المملكة دارم بنثام، اليوم بالرياض.
واستهل "الحجرف" اللقاء بتهنئة السفير بمناسبة اعتماده سفيرًا لبلاده في المملكة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد، كما شهد اللقاء بحث آخر تطورات علاقات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة تايلاند، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.