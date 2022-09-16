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محافظ الطائف يثمِّن رعاية سمو ولي العهد الحفل الختامي لمهرجان الهجن 2022

محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود
محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود
واس
واس

ثمَّن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022م غدًا على ميدان الطائف التاريخي.

وبيَّن سموه أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على ازدهار الرياضة بشكل عام، ورياضة الهجن بشكل خاص، التي تأتي بوصفها مرتكزًا أساسيًّا ومتينًا وراسخًا من مرتكزات الهوية الوطنية.. مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد لهذا الحدث الرياضي الكبير تُعد تجسيدًا واضحًا على اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بالرياضة والرياضيين، وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية.

الطائف
الأمير محمد بن سلمان
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محافظ الطائف
الأمير سعود بن نهار آل سعود
ولي العهد

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