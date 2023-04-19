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منذ الصباح.. توافد كثيف على المسجد الحرام لحضور ختم القرآن

الملايين من المعتمرين والمصلين تمتدّ صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارجه
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
واس
واس

يشهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة المغرب والعشاء والتراويح، وحضور ختم القرآن؛ حيث تمتدّ صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت.

وجندت الرئاسة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.

المسجد الحرام
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ختم القرآن

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