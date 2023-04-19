منذ الصباح.. توافد كثيف على المسجد الحرام لحضور ختم القرآن

يشهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة المغرب والعشاء والتراويح، وحضور ختم القرآن؛ حيث تمتدّ صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.