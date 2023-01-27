«الريتز-كارلتون» يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي

وقّع فندق الريتز-كارلتون في الرياض وجدة، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود؛ ممثلة في كلية السياحة والآثار، تمّ إبرامها في الرياض أخيراً من قِبل مدير عام الفندق الأستاذ محمد مرغلاني؛ وعميد الكلية الدكتور عبد الله المنيف؛ نيابة عن معالي رئيس جامعة الملك سعود؛ بهدف تدريب الطلبة والخريجين، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي، بما يناسب احتياجات سوقَي العمل المحلي والعالمي.
وأبدى عميد كلية السياحة والآثار، سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك مع فندق الريتز-كارلتون في الرياض وجدة؛ موضحاً أن هذه الاتفاقية ستسهم في تدريب أبناء وبنات الوطن، ودعم اكتسابهم المعرفة والمهارات المتعلقة بمجال الدراسة أو المهنة التي اختاروها، على أن تشمل مجالات التدريب في الإدارة السياحية وإدارة الفنادق، وتأهيلهم ليكونوا مساهمين بقوة في دعم صناعة الضيافة بالمملكة.
أما مدير عام الريتز-كارلتون في الرياض وجدة، فقال إن التعاون المشترك مع كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود يأتي انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بالعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين في قطاع الضيافة عبر برامج تدريب نوعية، وكذلك حرص الفندق على إتاحة فرص تدريبية عالية المستوى للطلبة والخريجين، ودعمهم للالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، مبيناً أن إستراتيجية الريتز-كارلتون تسعى إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل، وفق معايير مهنية عالمية لكل مهنة، للارتقاء بالقطاع السياحي.
وأضاف مرغلاني: أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي رئيس جامعة الملك سعود أ.د. بدران العمر؛ الذي يبذل جهوداً كبيرة في دعم جميع أبنائه الطلبة وزملائه داخل هذه الجامعة العريقة، وأن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تحقيق عديدٍ من الأهداف المشتركة بين الفندق والجامعة وكلية السياحة والآثار، كما سيستفيد منها الطلبة والخريجون، وإنه من دواعي سروري تكريم 39 من طلبة الكلية الذين شاركوا في الفعاليات التي أُقيمت في الريتز-كارلتون الرياض أخيراً، حيث كانت هذه تجربة عملية مثمرة لطلابنا في الميدان قبل التخرج.
وتنص الاتفاقية على أن يقوم الريتز-كارلتون في الرياض وجدة بإلحاق طلاب وطالبات قسم الإدارة السياحية والفندقية بكلية السياحة والآثار ببرامج تدريبية، حيث تشتمل هذه البرامج على تأهيل الطلبة والخريجين وتنمية مهاراتهم التخصصية في إدارة السياحة والفنادق والفعاليات.