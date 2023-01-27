«الريتز-كارلتون» يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي

وأضاف مرغلاني: أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي رئيس جامعة الملك سعود أ.د. بدران العمر؛ الذي يبذل جهوداً كبيرة في دعم جميع أبنائه الطلبة وزملائه داخل هذه الجامعة العريقة، وأن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تحقيق عديدٍ من الأهداف المشتركة بين الفندق والجامعة وكلية السياحة والآثار، كما سيستفيد منها الطلبة والخريجون، وإنه من دواعي سروري تكريم 39 من طلبة الكلية الذين شاركوا في الفعاليات التي أُقيمت في الريتز-كارلتون الرياض أخيراً، حيث كانت هذه تجربة عملية مثمرة لطلابنا في الميدان قبل التخرج.