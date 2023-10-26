"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في باكستان

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 2.035 فرداً، وقسم الأشعة 835 فرداً، فيما صُرفت الأدوية لـ 6.204 أفراد، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 44 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 352 فرداً، وقسم الملاحظة 2.329 مستفيداً، وقسم نقل الدم 76 فرداً، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.