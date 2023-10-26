"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في باكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024.
وجرى أمس توزيع 716 سلة غذائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان، استفاد منها 5.012 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.
فيما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 7.089 مستفيداً خلال شهر سبتمبر 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 3.178 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1.106 مستفيدين، وعيادة الأطفال 1.490 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 438 فرداً، وعيادة النساء والولادة 825 فرداً، وعيادة التوليد 52 حالة.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 2.035 فرداً، وقسم الأشعة 835 فرداً، فيما صُرفت الأدوية لـ 6.204 أفراد، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 44 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 352 فرداً، وقسم الملاحظة 2.329 مستفيداً، وقسم نقل الدم 76 فرداً، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.331 مستفيداً، خلال شهر سبتمبر 2023م.
وراجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 394 مستفيداً، و110 مستفيدين راجعوا قسم الطوارئ، وفي عيادة الباطنية 765 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 60 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
كما راجع قسم الخدمات التمريضية 420 مستفيداً، فيما صرفت الأدوية لـ 1.269 مستفيداً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 19 مريضاً، ونُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.