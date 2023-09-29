43 جامعة و33 ألف مدرسة.. "الشهري": هكذا نجحت "التعليم" في تفعيل يوم الوطن 93

وأوضح أنه "منذ تأسيس وزارة التعليم وهي تسعى لتطوير برامج تعليمية خاصة باليوم الوطني، حيث تم إضافة مواد دراسية متعلقة بتاريخ البلاد وثقافتها إلى المناهج الدراسية، وعبر الدروس والأنشطة التعليمية، تمكّن الطلاب والطالبات من تعلم المزيد عن شخصيات تاريخية ورموز وطنية وأحداث هامة في تطور المملكة؛ بالإضافة إلى المسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية التّي تعكس الهوية الوطنية، وتساعد في تعزيز الروح الوطنية وتشجيع الطلاب على التفاعل بنشاط في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي".