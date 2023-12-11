بشعار "منظومة عمل حكومية جديدة".. الرياض تحتضن المؤتمر الحكومي لـ "آي دي سي"

انطلق اليوم، في الرياض، المؤتمر الحكومي لآي دي سي تحت شعار "منظومة عمل حكومية جديدة" بدعم من الهيئة العامة للأوقاف؛ بهدف دفع التقدم وتيسير شراكات جاهزة للمستقبل، حيث تسعى من خلاله إلى الاستفادة من قوة الابتكار التعاوني.
ويُبرز المؤتمر في نسخته الحالية المملكة كدولة رائدة عالمياً في ظل التحول العالمي نحو التميز في الخدمة والابتكار الرقمي، لتعكس نسخة 2023 من المؤتمر رؤى مُثرية وقيّمة حول التحول الرقمي والابتكار في الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا المؤتمر كمنصة للخبراء في القطاع وصناع القرار لمناقشة عوامل النجاح لتمكين التحول على نطاق واسع في المملكة، مسلطاً الضوء على عوامل النجاح في المدى الطويل لتمكين التحول، ليتناول المبادرات التحوّلية المدعومة من نظم العمل واسعة النطاق.
وأكد نائب الرئيس المساعد شركة البيانات الدولية (آي دي سي) في المملكة والبحرين حمزة نقشبندي، أهمية التحول الرقمي كنواة لتشكيل حكومة مرنة وماهرة تقنيًا، تستعد لرفع مستوى قيادة المملكة في المشهد العالمي مع اقتراب مرحلة تنفيذ رؤية 2030، مفيداً بأن الطموحات تلتقي مع العمل لتضع معايير جديدة للتقدم الرقمي العالمي، كما أنها تهدف إلى دفع التقدم وتسهيل شراكات جاهزة للمستقبل، مبيناً أن المؤتمر الحكومي 2023 لأي دي سي في الرياض سيكون بمثابة شهادة على قوة الابتكار التعاوني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال MEA للشرق الأوسط وأفريقيا مطيع شغليل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التوقعات للسوق التقني خاصة في المملكة تشير إلى نمو سريع يدفعه رؤية واضحة لزيادة استخدام التقنية في جميع القطاعات، مضيفاً أن هذا النمو يكتسب أهمية خاصة في ظل الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة والتجزئة، مشيراً إلى وجود طلب كبير وقبول سريع واتجاه قوي نحو قطاع التكنولوجيا.
يُذكر أن " آي دي سي" تجربة عالمية فريدة توفر رؤى إقليمية ومحلية في قطاع التقنية بفضل أكثر من 1300 محلل متخصص في جميع أنحاء العالم، كما تتجسد القوة الاستشارية لآي دي سي في تقديم خبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحليل اتجاهات الأسواق في أكثر من 110 دول عبر العالم، والتزام الفاعلين برفع مستوى الحوار وتعزيز تبادل الفهم حول تحديات وفرص الحكومة الرقمية في الوقت الحاضر والمستقبل.