بشعار "منظومة عمل حكومية جديدة".. الرياض تحتضن المؤتمر الحكومي لـ "آي دي سي"

وأكد نائب الرئيس المساعد شركة البيانات الدولية (آي دي سي) في المملكة والبحرين حمزة نقشبندي، أهمية التحول الرقمي كنواة لتشكيل حكومة مرنة وماهرة تقنيًا، تستعد لرفع مستوى قيادة المملكة في المشهد العالمي مع اقتراب مرحلة تنفيذ رؤية 2030، مفيداً بأن الطموحات تلتقي مع العمل لتضع معايير جديدة للتقدم الرقمي العالمي، كما أنها تهدف إلى دفع التقدم وتسهيل شراكات جاهزة للمستقبل، مبيناً أن المؤتمر الحكومي 2023 لأي دي سي في الرياض سيكون بمثابة شهادة على قوة الابتكار التعاوني.