شركة الجبر ومؤسسة فرحان بن المبارك "سمو المجتمع" تقدّمان 100 سيارة جاي إم سي لجمعيات حفظ النعمة

في مبادرة مشتركة بين شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات "جاي إم سي" في المملكة ومؤسسة فرحان بن المبارك القحطاني "سمو المجتمع" التابعة لشركة سمو القابضة لدعم جهود مؤسسة حفظ النعمة والتي تُعد كياناً مؤسساً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف قيادة قطاع حفظ النعمة للحد من الهدر في المملكة العربية السعودية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بحضور ورعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بين شركة الجبر التجارية ومؤسسة فرحان بن المبارك القحطاني "سمو المجتمع" والمؤسسة الأهلية لحفظ النعمة؛ يتم بموجبها تقديم 100 سيارة جاي إم سي لدعم خدمات جمعيات حفظ النعمة في المملكة، والمساهمة في تحقيق أهدافها.. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل إطلاق برامج المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة والمهتمين بالقطاع غير الربحي.
وبهذه المناسبة أوضح عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية العضو المنتدب عبدالسلام الجبر، أن التعاون بين شركة الجبر التجارية ومؤسسة ابن المبارك "سمو المجتمع" يجسّد صورة إيجابية للتعاون بين مكوّنات القطاع الخاص في المملكة لدعم العمل المجتمعي المميّز، مثل العمل الذي تقوم به مؤسسة حفظ النعمة الأهلية للحد من هدر النعم في كافة مناطق المملكة.
وأضاف: نسعى من خلال هذا التعاون لدعم جهود مؤسسة حفظ النعم الأهلية بتقديم عدد 100 سيارة جاي إم سي التي سوف تلبي مختلف احتياجات الاستخدام لجمعيات حفظ النعمة في النقل المبرد والجاف، ونسأل الله العلي القدير أن تكون عوناً لهم في تحقيق أهدافهم السامية.
من جانبه اعتبر نائب رئيس جمعية سمو المجتمع عبدالرحمن القحطاني، أن هذا التعاون بين شركة الجبر وجمعية سمو المجتمع يعكس التكامل الذي يصب في صالح تحقيق أهداف مجتمعية سامية ذات أبعاد متعددة؛ فخدمات مؤسسة حفظ النعم الأهلية لها تأثير ممتد في العمل الخيري وأيضاً في الجانب الاقتصادي، فهي تحمل رسائل هامة عن ضرورة الحد من الهدر الذي ينهى عنه ديننا الحنيف ويؤثر سلباً في اقتصادنا الوطني، متمنياً أن تسهم سيارات جاي إم سي المسلّمة لجمعيات حفظ النعمة، في دعم جهودها المباركة وتحقيق مستهدفاتها.