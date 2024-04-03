شركة الجبر ومؤسسة فرحان بن المبارك "سمو المجتمع" تقدّمان 100 سيارة جاي إم سي لجمعيات حفظ النعمة

من جانبه اعتبر نائب رئيس جمعية سمو المجتمع عبدالرحمن القحطاني، أن هذا التعاون بين شركة الجبر وجمعية سمو المجتمع يعكس التكامل الذي يصب في صالح تحقيق أهداف مجتمعية سامية ذات أبعاد متعددة؛ فخدمات مؤسسة حفظ النعم الأهلية لها تأثير ممتد في العمل الخيري وأيضاً في الجانب الاقتصادي، فهي تحمل رسائل هامة عن ضرورة الحد من الهدر الذي ينهى عنه ديننا الحنيف ويؤثر سلباً في اقتصادنا الوطني، متمنياً أن تسهم سيارات جاي إم سي المسلّمة لجمعيات حفظ النعمة، في دعم جهودها المباركة وتحقيق مستهدفاتها.