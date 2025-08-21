هيئة المساحة الجيولوجية تصدر العدد 28 من مجلتها العلمية السنوية "أرضنا"

أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية العدد الثامن والعشرين من مجلتها العلمية السنوية "أرضنا – الجيولوجيا والتعدين"، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في دعم البحث العلمي والنشر المعرفي في مجالات علوم الأرض على المستويين المحلي والدولي.
وأكدت الهيئة مواصلة التزامها بتطوير محتوى المجلة لتكون منصة علمية رائدة تواكب تطورات الجيولوجيا وتُسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التعدين والاستدامة البيئية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن العدد الجديد يتضمن باقة من الدراسات والأبحاث المتخصصة، من أبرزها دراسة متقدمة حول الموجات الزلزالية نُفّذت بالتعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في إطار شراكة علمية تعكس تطور العمل المشترك في رصد وتحليل النشاط الزلزالي بالمملكة.
كما يسلط العدد الضوء على أبحاث علمية حول معادن استراتيجية مثل النيكل والذهب والتيتانيوم، مع استعراض مواقع تواجدها في أراضي المملكة وأهميتها الاقتصادية. ويشمل أيضًا مقالات متخصصة في المخاطر الجيولوجية بهدف رفع الوعي وتعزيز جاهزية المجتمع تجاه الظواهر الطبيعية.
وبيّن أبا الخيل أن الإصدار يضم مشاركات لجهات دولية مرموقة في علوم الأرض، إلى جانب مساهمات بحثية محلية من مؤسسات أكاديمية وجهات حكومية ومحميات ملكية، فضلًا عن استعراض أحدث مشاريع الهيئة المتعلقة بإنتاج الخرائط الجيولوجية ومسوحات الدرع العربي الجوية، مما يجعله إصدارًا علميًا ثريًا يلبي اهتمامات الباحثين والمتخصصين في مجالات الأرض والتعدين.