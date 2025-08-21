هيئة المساحة الجيولوجية تصدر العدد 28 من مجلتها العلمية السنوية "أرضنا"

وبيّن أبا الخيل أن الإصدار يضم مشاركات لجهات دولية مرموقة في علوم الأرض، إلى جانب مساهمات بحثية محلية من مؤسسات أكاديمية وجهات حكومية ومحميات ملكية، فضلًا عن استعراض أحدث مشاريع الهيئة المتعلقة بإنتاج الخرائط الجيولوجية ومسوحات الدرع العربي الجوية، مما يجعله إصدارًا علميًا ثريًا يلبي اهتمامات الباحثين والمتخصصين في مجالات الأرض والتعدين.