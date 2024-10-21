تقديرًا لعطائهم وإيمانًا بدورهم... "موسم الرياض" يمنح كبار السن الدخول المجاني لفعالياته

وسيكون الدخول إلى المناطق العامة من كل منطقة بحيث لا يشتمل المناطق التي توفر مساحة يتم حجزها بناءً على المقاعد مثل الحفلات الغنائية، والمسرحيات، ونزالات الملاكمة، والمصارعة والتجارب وغيرها، حيث تحتاج هذه الفعاليات إلى ترتيبات خاصة.