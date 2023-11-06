كأول منظمة خيرية متخصصة.. تدشين مقر جمعية دعم الأوقاف غدًا الثلاثاء

يُدشن محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي مقر جمعية دعم الأوقاف، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين في مجال القطاع الوقفي، وذلك يوم غد الثلاثاء في المقر الجديد للجمعية الواقع بحي الجزيرة خلف جامع الراجحي بالرياض.
وتُعتبر جمعية دعم الأوقاف أول منظمة خيرية متخصصة في الأوقاف تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للأوقاف.
وعبّر الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف صالح بن عبدالله اليوسف عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الهيئة العامة للأوقاف على تشريفه لمقر الجمعية وحضوره، وأكد أن حضور المحافظ لمقر الجمعية يدل على مستوى دعم ورعاية الهيئة العامة للأوقاف والاهتمام الذي تحظى به الجمعيات الخيرية المعنية بالأوقاف.
وأوضح "اليوسف" أن الجمعية تعمل على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي، والتي نصّ عليها نظام الأوقاف الصادر من الهيئة العامة للأوقاف.
وأشار إلى أن الجمعية أطلقت العديد من المبادرات ذات الأثر المستدام المبني على خطة استراتيجية وفقاً لخطة تشغيلية سنوية واضحة المؤشرات والأهداف.
وأضاف "اليوسف": من أهم المبادرات التي أطلقتها الجمعية مبادرة (طرح دعم الأوقاف) التي تهدف إلى توفير منتج مالي يسهم في تمويل الأوقاف الجديدة، أو الأوقاف التي تحتاج للتمويل المالي وفق شروط محددة، بحيث تسهم هذه المبادرة في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي من خلال تفعيل وتطوير الأوقاف حتى تستطيع مواصلة أهدافها، كذلك (مبادرة تمكين الأوقاف) الموجهة للمنظمات الخيرية ولرجال وسيدات الأعمال وجميع أفراد المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل لمن أراد أن يبني وقفاً، في كل مسارات رحلة الوقف.
وأردف: لدينا العديد من الخدمات التي نقدمها بالجمعية؛ منها الاستشارات، والتمكين المالي للأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وحاضنة الأوقاف، وتطوير أعمال نظار الأوقاف، وتمكين الأوقاف الناشئة، وأن هذه المبادرات تعتبر نوعية تسهم في تطوير وتمكين الأوقاف وتنمية إيراداتها ورفع كفاءة تشغيلها وإدارتها وتحديد أفضل السبل في ذلك بما يدعم الأثر التنموي للوقف وتحقيق شرط الواقف، وإحياء الأوقاف المتعطلة والمتعثرة.
ودعت جمعية الأوقاف الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى التواصل مع الجمعية عبر موقعها الإلكتروني (https://alawqaf.org.sa) أو بريدها الإلكتروني (info@alawqaf.org.sa) أو عبر التواصل المباشر رقم (0560350911).
جدير بالذكر أن مقر الجمعية الجديد يحتوي على مكتب لاستقبال التبرعات مجهز بالكامل يوضح مشاريع ومبادرات الجمعية عبر شاشات ذكيه ولوحات تم تصميمها بأحدث التقنيات لإبراز الخدمات التي تقدمها الجمعية، كما يحتوي المقر على مكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات ومعمل ابتكار وقسم خاص بالتطوع وقاعة للتدريب.