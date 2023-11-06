كأول منظمة خيرية متخصصة.. تدشين مقر جمعية دعم الأوقاف غدًا الثلاثاء

وأضاف "اليوسف": من أهم المبادرات التي أطلقتها الجمعية مبادرة (طرح دعم الأوقاف) التي تهدف إلى توفير منتج مالي يسهم في تمويل الأوقاف الجديدة، أو الأوقاف التي تحتاج للتمويل المالي وفق شروط محددة، بحيث تسهم هذه المبادرة في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي من خلال تفعيل وتطوير الأوقاف حتى تستطيع مواصلة أهدافها، كذلك (مبادرة تمكين الأوقاف) الموجهة للمنظمات الخيرية ولرجال وسيدات الأعمال وجميع أفراد المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل لمن أراد أن يبني وقفاً، في كل مسارات رحلة الوقف.