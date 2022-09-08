"السبيعي": بدء إعادة تأهيل الأشجار المتضررة بشعيب اللحياني في رنية

كما تُحُفِّظَ على عدد من الأشجار لا يمكن إعادتها إلى حالتها الطبيعية حتى لا تتعرض للاحتطاب، في شعيب اللحياني، المنتزه البري الطبيعي؛ حيث يتميز بكثافة الأشجار وجمال مناظره.