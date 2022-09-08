"السبيعي": بدء إعادة تأهيل الأشجار المتضررة بشعيب اللحياني في رنية

أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي، اليوم الخميس، بدْء العمل على إعادة تأهيل الأشجار المتضررة بشعيب اللحياني.
كما أعلن الوقوف أمام المحتطبين وقطع الطريق عليهم قبل احتطاب الشجر.
يأتي ذلك بعد أيام من رياح وأمطار غزيرة وسيول هطلت على بعض الشعاب التي سالت بمحافظة رنية، مثل: شعيب اللحياني، وشعيب الضباء، وشعيب وادي قرى.
كما تُحُفِّظَ على عدد من الأشجار لا يمكن إعادتها إلى حالتها الطبيعية حتى لا تتعرض للاحتطاب، في شعيب اللحياني، المنتزه البري الطبيعي؛ حيث يتميز بكثافة الأشجار وجمال مناظره.
وأكد "السبيعي" أن ذلك يأتي بالتعاون مع جهات عدة ضمن فريق من الخبراء والمختصين يعمل على إعادة تأهيل عدد من الأشجار المتضررة من العواصف والسيول.
وأشار إلى أن فرق المراقبين تعمل على تفقد الأودية وحصر الأشجار المتضررة من جريان السيول وسقوطها، وإعادة ما يمكن إعادته وترميم التربة حولها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة؛ حيث تقوم الفرقة بجولات مراقبة ومتابعة للأودية بصورة مستمرة، ورصد المخالفين وضبطهم، وتتبع الفرق مواسم هطول الأمطار وحصر الأضرار.