مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُشغّل مركز طبي حي الغدير بالرياض

وتبلغ المساحة الاجمالية للمركز "18,845" متر مربع، ويضم عدداً كبيراً من العيادات والأقسام والتخصصات، التي من أبرزها الطوارئ، النساء والولادة والأطفال والعيون والأنف والأذن والجنجرة، وكذلك الأسنان والطوارئ والجراحة العامة والقلب والجلدية والعيون إضافة إلى أنه يحظى بقدرات تشخيصية متقدمة من خلال وحدة المناظير والأشعة والمختبر، ويتميز المركز أيضاً بوجود وحدة خاصة بالعلاج الوريدي وغرف خاصة بالتطعيمات للكبار والأطفال، فضلاً عن غرف خاصة بالأكسجين، ويعمل بالمركز مجموعة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة العملية العالية، بالإضافة إلى أن خدماته منذ لحظة دخول المريض وحتى خروجه تتم رقمياً، بما في ذلك استلام الأدوية من الصيدلية.