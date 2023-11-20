مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُشغّل مركز طبي حي الغدير بالرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن تشغيلها لمركز طبي رقمي بحي الغدير بمدينة الرياض، مع تجهيزه بكافة الإمكانيات التي تمكنه من توفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان المنطقة، وفق أعلى المعايير.
وتبلغ المساحة الاجمالية للمركز "18,845" متر مربع، ويضم عدداً كبيراً من العيادات والأقسام والتخصصات، التي من أبرزها الطوارئ، النساء والولادة والأطفال والعيون والأنف والأذن والجنجرة، وكذلك الأسنان والطوارئ والجراحة العامة والقلب والجلدية والعيون إضافة إلى أنه يحظى بقدرات تشخيصية متقدمة من خلال وحدة المناظير والأشعة والمختبر، ويتميز المركز أيضاً بوجود وحدة خاصة بالعلاج الوريدي وغرف خاصة بالتطعيمات للكبار والأطفال، فضلاً عن غرف خاصة بالأكسجين، ويعمل بالمركز مجموعة من أكفأ الكوادر الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة العملية العالية، بالإضافة إلى أن خدماته منذ لحظة دخول المريض وحتى خروجه تتم رقمياً، بما في ذلك استلام الأدوية من الصيدلية.
وحرصت المجموعة على تجهيز المركز بأحدث وأفضل الأجهزة الطبية، إذ تم تزويد قسم الأشعة بجهاز ماموجرام-D IMENSIONS 3، من شركة Hologic، وهو أول جهاز من نوعه ، وجهاز أشعة مهبلية D 3 حديث، فضلاً عن أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وجميعها من صناعة شركة General Electric بالإضافة إلى الأشعة السينية المتقدمة من إنتاج شركة Siemens.
كما تم تزويد قسم الأسنان الذي يضم عدداً من العيادات التخصصية، بجهاز السيرك الذي يعد الأحدث لعمل التصاميم والتركيبات خلال جلسة واحدة بتقنية "CAD/CAM"، من شركة Ultradent ، وكراسي أسنان "U6000" بها أشعة مدمجة وكاميرا، من شركة Sirona ، بالإضافة إلى أن خزانة العيادة "SIGN F" مصممة خصيصاً من شركة Saratoga.
ويمثل المركز نقلة تطويرية لخدمات الرعاية الصحية لسكان حي الغدير والأحياء المجاورة، حيث يضم أفضل الكفاءات الطبية والفنية والإدارية ومجهز بأحدث ما أنتجته التقنيات الطبية، ويعمل بالنظام الرقمي المتكامل، بما يضمن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بأعلى المعايير وفي أسرع وقت ممكن.
ويأتي افتتاح مركز الغدير الطبي في إطار إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع جغرافياً، بهدف تقريب خدمات الرعاية الصحية من المرضى والمراجعين، بجانب الحرص على التميز والإبداع المبني على نهج التطوير المستمر، والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم في مجال الرعاية الصحية، وذلك عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات البشرية للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب التي تُعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد من المراكز الصحية أبرزها حي السفارات والمدينة الرقمية بحي النخيل بالإضافة إلى مركز صحي حي النرجس الذي افتتح مؤخراً.