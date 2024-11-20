ورشة عمل هنقرستيشن لتوعية مناديب التوصيل بأنظمة السلامة

أقامت شركة هنقرستيشن ورشة عمل توعوية لمناديب التوصيل في المنطقة الشرقية ويليها عدة مناطق بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، لرفع مستويات الوعي والحفاظ على سلامتهم أثناء قيادتهم للمركبات من خلال تحقيق متطلبات السلامة والقواعد المرورية، وتفادياً للحوادث باتباع الإرشادات الموجهة لهم في الورشة وتطبيقها على أرض الواقع.