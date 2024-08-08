على امتداد 2150 مترًا.. انتهاء الأعمال الإنشائية بنفق العروبة

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، انتهاء الأعمال الإنشائية في نفق طريق العروبة بالاتجاهين على امتداد 2150 مترًا، ليتكامل مع بقية عناصر الحديقة ويُسهم في تعزيز ترابط مكوناتها، ويمنح سكان الرياض وزوارها حركة مرورية أسهل؛ وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للمشروع وعلى امتداد أكثر من ألفي متر.