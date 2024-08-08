على امتداد 2150 مترًا.. انتهاء الأعمال الإنشائية بنفق العروبة

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، انتهاء الأعمال الإنشائية في نفق طريق العروبة بالاتجاهين على امتداد 2150 مترًا، ليتكامل مع بقية عناصر الحديقة ويُسهم في تعزيز ترابط مكوناتها، ويمنح سكان الرياض وزوارها حركة مرورية أسهل؛ وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للمشروع وعلى امتداد أكثر من ألفي متر.
ويتضمن النفق 3 مسارات للمركبات، بالإضافة إلى مسار خاص للطوارئ، و140 ألف مركبة في الساعة بإجمالي الطاقة الاستيعابية للنفق خلال أوقات الذروة، و5 مخارج للطوارئ وأنظمة متطورة للحركة المرورية.
وجرى إنشاء النفق على طراز معماري معاصر يتسم بالأصالة، ويتخذ من مبادئ العمارة السلمانية مصدر إلهام له، وتدرجات مختلفة تحاكي طبقات الأرض والخصائص الصخرية لمدينة الرياض، وألوان حيوية تمنح نفق العروبة نسقًا مميزًا ومتعة فنية عبر ألواح متتابعة تنبض بالبهجة.