نسبة السعوديين 63%.. 370 منشأة في 15 قطاعًا تستفيد من "أجير الحج"

كشف برنامج أجير، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحصائياته الأخيرة، عن ارتفاع نسبة إجمالي العاملين المستفيدين من خدمة "أجير الحج" بنسبة 50%، حيث بلغ عددهم في هذا العام 14,558 عاملًا، وقد مثلت نسبة السعوديين 63% من إجمالي العاملين بواقع 9212 مستفيدًا من البرنامج.