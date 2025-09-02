تقلبات جوية حتى المساء.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بهطولات غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وامتدت التحذيرات إلى منطقة عسير، التي شملتها عدة حالات جوية منها عوالق ترابية، وأمطار متوسطة وخفيفة، إضافة إلى أتربة مثارة، وامتدت التأثيرات إلى غالبية المحافظات، بما في ذلك أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بيشة، وتثليث. وتشمل التأثيرات رياحًا شديدة، صواعق، برد، سيول، وانعدام في الرؤية، وتستمر حتى التاسعة مساءً.