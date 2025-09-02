تقلبات جوية حتى المساء.. "الأرصاد" تنبه 7 مناطق بهطولات غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، سلسلة من التنبيهات التي شملت 8 مناطق بالمملكة، وتنوعت بين إنذارات برتقالية وصفراء. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ونشاط في الرياح، وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج، مع استمرار التأثيرات حتى المساء.
في منطقة الباحة، شملت التنبيهات محافظات عدة، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتمتد من الساعة 1 ظهرًا وحتى 9 مساءً.
وفي منطقة مكة المكرمة، تنوعت الحالات بين أمطار متوسطة وخفيفة وأتربة مثارة، تشمل محافظات مثل العرضيات، القنفذة، أضم، بني يزيد، والمظيلف. وتستمر التأثيرات حتى الساعة 9 مساءً، وتشمل رياح نشطة، شبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية وارتفاعًا في الأمواج.
أما منطقة الرياض، فتشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار في وادي الدواسر والسليل، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات، وتستمر حتى السابعة مساءً.
وفي المدينة المنورة، صدرت تنبيهات بمحافظتي المهد ووادي الفرع، تتعلق برياح نشطة وأتربة مثارة، تتسبب في تدنٍ بالرؤية الأفقية، وتستمر حتى السابعة مساءً.
في منطقة نجران، تشمل الحالة محافظات بدر الجنوب، خباش، حبونا، ثار، يدمة، ونجران، مع توقعات بأمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، حتى التاسعة مساءً.
وامتدت التحذيرات إلى منطقة عسير، التي شملتها عدة حالات جوية منها عوالق ترابية، وأمطار متوسطة وخفيفة، إضافة إلى أتربة مثارة، وامتدت التأثيرات إلى غالبية المحافظات، بما في ذلك أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بيشة، وتثليث. وتشمل التأثيرات رياحًا شديدة، صواعق، برد، سيول، وانعدام في الرؤية، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
أما منطقة جازان، فقد شهدت إنذارات متنوعة اشتملت على أمطار متوسطة إلى خفيفة في العديد من المحافظات مثل أبو عريش، صبيا، العارضة، الدرب، بيش، الريث، وعرسان. كما أُطلقت تنبيهات عن رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج، حيث تستمر الحالات حتى الساعة التاسعة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد حث الجميع على متابعة التحديثات الجوية عبر منصاته الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.