"سدايا" تفتح التسجيل في "NVIDIA" لتدريب المدربين المعتمدين في الذكاء الاصطناعي التوليدي

ويمكن الانضمام إلى هذا البرنامج من خلال الرابط ، فيما يشترط للتسجيل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في علوم الحاسب أو ما يعادلها، ويفضل أن يكون له إسهامات بحثية في الذكاء الاصطناعي، وخبرة في تدريس مقررات أو دورات في هذه المجالات، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 4 يوليو 2024.