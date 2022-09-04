في زيارة رسمية.. رئيس الشورى يصل إلى الإمارات

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهلًا زيارته الرسمية التي يقوم بها تلبيةً لدعوة معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة بعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما سيبحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي؛ للإسهام في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس اللواء علي بن محمد العسيري واللواء سامي بن زيد الحازمي والدكتور عبدالله بن عمر النجار.