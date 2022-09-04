في زيارة رسمية.. رئيس الشورى يصل إلى الإمارات

ومن المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة بعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما سيبحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي؛ للإسهام في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.