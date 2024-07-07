جمعية مكافحة السرطان تـمكن مطلقة تعول 11 من أبنائها من مواصلة العلاج

وقد أحالها الطبيب للجمعية لتقديم الدعم المناسب لها وضمان مواصلة العلاج حتى الشفاء بإذن الله، حيث تبين بعد دراسة حالتها الاجتماعية والنفسية من قبل المختصين في الجمعية، حاجتها للدعم المادي والنفسي، وهو ما تم على الفور، عبر تقديم مساعدة مادية ضمن برنامج داعم، وتوفير السكن المناسب أثناء تلقيها العلاج في الرياض ضمن برنامج الإسكان، وتقديم تذاكر طيران لها ومرافقها ضمن برنامج الاركاب، بالإضافة إلى تقديم جلسات دعم نفسي لحاجتها الماسة لذلك للتغلب على التحديات اليومية التي تواجهها.