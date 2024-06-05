افتتاح خامس مراكز "ناجز" لتقديم الخدمات العدلية بيسر وسهولة

أعلنت وزارة العدل افتتاح مركز "ناجز" في منطقة مكة المكرمة، كخامس المراكز التي تقدّم أكثر من 140 خدمة عدلية للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد وبموثوقية عالية في جميع القطاعات المختلفة (القضاء، والتنفيذ، والتوثيق وخدمات قطاع الأعمال)، كما توفر هذه المراكز على المستفيدين وقتهم وجهدهم، وتُمكنهم من الحصول على الخدمات في أوقات مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمية.