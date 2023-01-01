"التميمي" يطّلع على مساهمة "تمكين" في مبادرة تحفيز شركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها

واطّلع المحافظ ووكيل الإمارة والوفد المرافق على الآلية المتبعة في الشركة لبناء القدرات الوطنية في مجال هندسة البرمجيات في فرعها بالقصيم حيث يعمل موظفو الشركة في الفرع مع زملائهم في المركز الرئيسي جنبًا إلى جنب عبر الوسائل الإلكترونية باتباع المنهجية المعتمدة في التطوير المرن Agile Development، وذلك لتطوير منتجات الشركة وبرامجها المستدامة لعملائها من خلال الاستفادة القصوى من البرامج مفتوحة المصدر Open Source.