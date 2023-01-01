"التميمي" يطّلع على مساهمة "تمكين" في مبادرة تحفيز شركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها

زار محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان والوفد المرافق، فرع شركة تمكين للتقنيات بمنطقة القصيم؛ وذلك للاطلاع على مساهمة الشركة في مبادرة الوزارة لتحفيز الشركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف مناطق المملكة.
وشملت الزيارة التعريف بمرافق الشركة وعرضًا موجزًا عن المشاريع والخدمات المنفذة في فرع الشركة بمنطقة القصيم.
واطّلع المحافظ ووكيل الإمارة والوفد المرافق على الآلية المتبعة في الشركة لبناء القدرات الوطنية في مجال هندسة البرمجيات في فرعها بالقصيم حيث يعمل موظفو الشركة في الفرع مع زملائهم في المركز الرئيسي جنبًا إلى جنب عبر الوسائل الإلكترونية باتباع المنهجية المعتمدة في التطوير المرن Agile Development، وذلك لتطوير منتجات الشركة وبرامجها المستدامة لعملائها من خلال الاستفادة القصوى من البرامج مفتوحة المصدر Open Source.
كما يتم تقديم التدريب المتخصص لموظفي الفرع، بالإضافة إلى التأهيل والإرشاد المهني، مما سيسهم في تعزيز الناتج المحلي للمنطقة، ورفع مستوى المحتوى التقني، إلى جانب تشجيع الشباب وخلق روح التنافس بينهم؛ من أجل إيجاد فرص عمل نوعية لتأمين مستقبلهم الوظيفي.