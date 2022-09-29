الشاعر بدر بن عبدالمحسن يوقع 5 دواوين بمعرض الرياض الدولي للكتاب

يدشن الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، السبت المقبل، خمسة دواوين مطبوعة تضم أبرز أعماله الشعرية، وذلك في جناح خاص ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي ينعقد في واجهة الرياض في الفترة ما بين 29 سبتمبر حتى 8 مـن أكتوبر المقبل.

والدواوين الخمسة هي: "هام السحب، شهد الحروف، ما ينقش العصفـور فـي تمـرة العـذق، لوحـة ربمـا قصيـدة، رسالة مـن بـدوي"، صـدرت بإشراف مؤسسـة بـدر بـن عبدالمحسن الحضارية، بمبادرة من وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتنفيذ شركة المحترف السعودي.