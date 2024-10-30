"المحامض" يدعو البنوك إلى مساعدة المواطنين في تسديد المخالفات المرورية

يدعو الكاتب الصحفي هادي بن شرجاب المحامض البنوك إلى تقديم تسهيلات مالية تساعد المواطنين على سداد المخالفات المرورية المتراكمة، عبر برامج التمويل الميسرة أو التقسيط المرن، لمن يجدون صعوبة في تسوية المخالفات دفعة واحدة.
وفي مقاله "تسهيلات البنوك لدعم تسديد المخالفات المرورية" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "المحامض": "في إطار الجهود الوطنية لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن المخالفين، تم تمديد فترة تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50% لمدة ستة أشهر، هذه المبادرة تأتي استجابةً للتوجيهات السامية التي تسعى إلى دعم المواطنين والمقيمين وتشجيعهم على الالتزام بقواعد المرور، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على المخالفين. ولتحقيق أقصى فائدة من هذه المبادرة، يتطلب الأمر تعاونًا متكاملًا بين القطاعين الحكومي والخاص".
ويتوجه "المحامض" إلى البنوك، قائلًا: "القطاع الخاص، وخاصة البنوك، يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم الأفراد، ولاسيما الشباب، من خلال تقديم تسهيلات مالية تساعدهم على سداد المخالفات المرورية المتراكمة، فبرامج التمويل الميسرة أو التقسيط المرن تقدم حلولًا عملية للأفراد الذين قد يجدون صعوبة في تسوية المخالفات دفعة واحدة، وتتيح هذه الحلول إمكانية السداد بشكل يناسب الإمكانيات المادية للأفراد، مما يعزز استفادتهم من فترة التخفيض ويشجعهم على الالتزام المستقبلي بقواعد المرور".
وينهي "المحامض" قائلًا: "علاوةً على ذلك، يمكن للبنوك تعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام المروري عبر شراكات توعوية مع الجهات المعنية، وإن تنظيم حملات توعوية وتقديم حوافز للسائقين الملتزمين يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية، وحوافز مثل تخفيضات على خدمات التأمين أو مكافآت تشجيعية للسائقين الذين يمتنعون عن ارتكاب مخالفات لفترات طويلة قد تكون أحد السبل لتحفيز الالتزام".