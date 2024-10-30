"المحامض" يدعو البنوك إلى مساعدة المواطنين في تسديد المخالفات المرورية

ويتوجه "المحامض" إلى البنوك، قائلًا: "القطاع الخاص، وخاصة البنوك، يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم الأفراد، ولاسيما الشباب، من خلال تقديم تسهيلات مالية تساعدهم على سداد المخالفات المرورية المتراكمة، فبرامج التمويل الميسرة أو التقسيط المرن تقدم حلولًا عملية للأفراد الذين قد يجدون صعوبة في تسوية المخالفات دفعة واحدة، وتتيح هذه الحلول إمكانية السداد بشكل يناسب الإمكانيات المادية للأفراد، مما يعزز استفادتهم من فترة التخفيض ويشجعهم على الالتزام المستقبلي بقواعد المرور".