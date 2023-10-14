انطلاق "منتدى مسك العالمي 7" خلال نوفمبر المقبل في "مطل البجيري" بالدرعية

ويأتي المنتدى في إطار جهود "مسك" نحو تحقيق منجزات ترسم خارطة التمكين للشباب؛ وذلك عبر منظومة حيوية متكاملة تدعم طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات. حيث وصل أثر المؤسسة خلال 2022م إلى أكثر من 485 ألف مستفيد ومستفيدة، بعد أن قدّمت المؤسسة وجهاتها التابعة، 172 برنامجًا، و1000 ورشة عمل؛ نتج عنها مشاركة وحضور 144 ألف زائر لفعالياتها وبرامجها. إلى جانب تخريج 310 شركات ناشئة بلغت قيمتها 1.23 مليار ريال سعودي، واستحدثت 2600 وظيفة. وأطلقت المؤسسة ودعمت في العام المنصرم 19 منظمة شبابية، كما خرّجت 137 قائدًا وقائدة من قادة القطاع العام والخاص والقطاع الثالث؛ وذلك في إطار تحقيق أهداف "مسك" الاستراتيجية بحلول 2030م.