إنجاز فريد بالرياض.. اكتشاف سبب سرطان الغدة الدرقية العائلي غير النخاعي

ويُسهم هذا الاكتشاف في إثراء المعرفة في مجال أسباب مرض السرطان بشكل عام وسرطان الغدة الدرقية بشكل خاص، كما يساعد في الكشف المبكر عن السرطانات التي تحدث في مَن يحملون طفرات وراثية من هذا الجين، وأخيرًا فإن فهم الأسباب الجينية لأمراض السرطان ومنها سرطان الغدة الدرقية يمهد الطريق لتطوير طرق جديدة للتشخيص والعلاج.