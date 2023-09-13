اللجنة الأمنية المشتركة بين السعودية وجيبوتي تناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة وجمهورية جيبوتي، اليوم، اجتماعها الثالث، وذلك بمقر أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في محافظة جدة، حيث رأس الجانب السعودي مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، والجانب الجيبوتي أمين عام وزارة الداخلية الجيبوتية سراج عمر عبد القادر.